Ibrahim Sultan Iskandar gekroond tot koning van Maleisië

Maleisië heeft een nieuwe koning. Tijdens een grootse ceremonie werd de 65-jarige Ibrahim Sultan Iskandar gekroond tot de vorst van het land. Eind januari had hij al de eed afgelegd.

De kroningsceremonie vond plaats in het paleis van Kuala Lumpur. Bij de ceremonie waren premier Anwar Ibrahim, sultan Hassanal Bolkiah van buurland Brunei en Hamad bin Isa Al Khalifa, de koning van Bahrein, aanwezig.

Het nieuwe staatshoofd is miljardair en rijdt het liefst op een Harley-Davidson. Met zijn motor reed hij in het verleden ieder jaar door Johor. Ook zette hij zich vaak in om de armoede in die deelstaat te bestrijden. Ibrahim stamt af van de rijke en machtige koninklijke familie uit de deelstaat Johor. Financieel persbureau Bloomberg schat zijn fortuin rond de 5,7 miljard dollar. De koning is getrouwd en heeft zes kinderen. Hij is de schoonvader van Dennis Verbaas. De Nederlander trouwde in 2017 met Aminah, de enige dochter van Ibrahim.

Hoed

Ibrahim droeg een traditionele zwarte mantel met goud afgezet en een koninklijke hoed. Tijdens de ceremonie beloofde de nieuwe koning de grondwet te zullen naleven, de religie van de islam te verdedigen en vrede te garanderen in Maleisië.

Maleisië is een grondwettelijke monarchie, waarbij de leiders van de families van de negen oude koninkrijken van het land elke vijf jaar onder elkaar de nieuwe koning kiezen. Ibrahim Sultan Iskandar is de zeventiende vorst van het land.

Eigenlijk is het koningschap niet meer dan een ceremoniële titel, maar toch wordt de vorst steeds belangrijker. Dat heeft te maken met veranderingen in het politieke landschap.