Ingenieursvereniging juicht studiekeuze prinses Alexia toe

De Koninklijke Vereniging van Ingenieurs (KIVI) juicht de keuze van prinses Alexia voor de studie Civil Engineering aan de Faculty of Engineering van University College London (UCL) toe. De beroepsvereniging van ingenieurs noemt het “een positief signaal”.

“Als KIVI willen wij graag draagvlak creëren voor zowel huidige als toekomstige ingenieurs. De bekendheid van het ingenieursvak neemt af, en het is een positief signaal dat een Nederlandse prinses kiest voor een ingenieursopleiding. Dit biedt een goed voorbeeld voor studenten die nog een studiekeuze moeten maken”, meldt KIVI. Volgens de organisatie is het dagelijks leven zonder ingenieurs “veel minder comfortabel”.

Mocht Alexia uiteindelijk ingenieur worden, is ze niet de eerste in de familie. Haar in 2013 overleden oom prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek. Hij was ook lid van KIVI.