Geen publieke nieuwjaarsgroet Naruhito na aardbeving Japan

De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw, keizerin Masako, zullen maandag (dinsdag lokale tijd) geen nieuwjaarsgroet brengen, meldt het keizerlijke hof. Dat is besloten na de aardbeving die maandagmiddag in de prefectuur Ishikawa, in het noorden van het land, tot zeker vier doden leidde.

Het zou voor de 63-jarige Naruhito, sinds zijn aantreden in 2019, nog maar de derde keer zijn dat hij weer een nieuwjaarsgroet brengt aan het publiek. Door de pandemie kon de jaarlijkse balkonscène in 2021 en 2022 niet doorgaan.

Bekend is dat inmiddels in totaal 97.000 mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen. Zoek- en reddingsacties vinden nog altijd plaats, aldus Japanse media over de beving met een kracht van 7.6.