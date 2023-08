Japanse keizer herdenkt einde van Tweede Wereldoorlog

De Japanse keizer Naruhito (63) heeft dinsdag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Samen met zijn vrouw keizerin Masako was hij aanwezig bij een herdenkingsdienst in de Nippon Budokan arena in de hoofdstad Tokio. Rond het middaguur werd er een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de oorlog te eren.

De keizer gaf tijdens de ceremonie ook een korte toespraak, waarin hij sprak van “diep berouw”. “Ik hoop oprecht dat de verwoestingen van de oorlog zich nooit meer zullen herhalen”, zei Naruhito. “Samen met al onze mensen breng ik een eerbetoon aan allen die zijn omgekomen in de oorlog, zowel op de slagvelden als ergens anders, en ik bid voor wereldvrede en de voortdurende ontwikkeling van ons land.”

Japan capituleerde op 15 augustus 1945, nadat er atoombommen waren gegooid op de steden Hiroshima en Nagasaki. Door het hele land worden evenementen gehouden waarbij wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog.