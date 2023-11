Japanse keizer houdt na jaren weer herfsttuinfeest

Voor het eerst in vijf jaar heeft keizer Naruhito van Japan weer een herfsttuinfeest gegeven. Zo’n 1400 gasten kwamen af op het evenement in de keizerlijke tuinen van Akasaka, meldt het Japanse persbureau Jiji.

De afgelopen vier jaar ging er een streep door de herfstfeesten om de coronacrisis en de inhuldiging van Naruhito als nieuwe keizer van Japan.

Naruhito en zijn vrouw keizerin Masako gaven al wel een keer eerder een tuinfeest sinds de keizer de troon besteeg in 2019. Dat was eerder dit jaar in de lente. Dat was overigens niet zo’n groot succes omdat het toen plotseling hard begon te regenen en onweren.