Japanse prinses Yoko weer thuis na ziekenhuisopname

Prinses Yoko van Japan is ontslagen uit het ziekenhuis. De 38-jarige prinses werd in het University of Tokyo Hospitals opgenomen met een longontsteking nadat zij het coronavirus had opgelopen.

Yoko, vooralsnog het enige lid van de Japanse keizerlijke familie dat positief heeft getest op corona, kreeg begin deze maand keelklachten en testte een dag later positief. Eerst werd ze nog in het paleis behandeld, maar uiteindelijk is ze naar het ziekenhuis overgebracht. Na ongeveer een week kon zij het ziekenhuis weer verlaten.

Het keizerlijk hof heeft nog niet laten weten of de prinses haar officiële taken hervat. Prinses Yoko is de jongste dochter van prins Tomohito, een neef van de gepensioneerde keizer Akihito.