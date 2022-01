Verjaardagsgroet voor Japanse keizer gaat opnieuw niet door

De Japanse keizer Naruhito zal op zijn verjaardag niet op het paleisbalkon verschijnen om felicitaties van het volk in ontvangst te nemen. Het Bureau voor de Keizerlijke Hofhouding maakte vrijdag bekend dat de festiviteiten op 23 februari niet doorgaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Het Bureau heeft laten weten dat er te veel mensen op het evenement af zouden komen. Het is het derde jaar op rij dat het groeten van de keizer op zijn verjaardag niet doorgaat. Ook in de afgelopen twee jaar werden de felicitaties aan de keizer geannuleerd vanwege de coronamaatregelen in Japan.

Het groeten van de keizer en zijn familie vindt normaal gesproken twee keer per jaar plaats. Behalve bij de verjaardag van de keizer, kunnen Japanners de keizerlijke familie ook op 2 januari een nieuwjaarsgroet brengen. Ook dat gebruik is de afgelopen twee jaar niet doorgegaan.