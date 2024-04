Máxima: fouten maken is normaal bij Nederlands leren

Bij het leren van de Nederlandse taal is het “normaal” om fouten te maken. Dat zei koningin Máxima donderdagmiddag tijdens de opening van A Beautiful Mess, een restaurant voor mensen met een vluchtelingenachtergrond, in Amsterdam.

In het restaurant kunnen vluchtelingen werken en worden ze ook begeleid bij hun integratie. Op de locatie van A Beautiful Mess zijn ook ruimtes waar workshops en trainingen worden gegeven, zag Máxima tijdens een rondleiding. In de ruimtes sprak ze met mensen die dergelijke programma’s volgen. Zo vertelden enkelen over hun Nederlandse les.

De koningin gaf aan dat het leren van een nieuwe taal gepaard gaat met vallen en opstaan. Fouten maken hoort daar dus bij en die moet je ook durven maken, aldus Máxima. De koningin stelde een vrouw gerust die aangaf dat ze weleens fouten maakt en daar juist moeite mee heeft. “Het is goed dat u uw best doet.”

Daarna werd Máxima meegenomen naar de kookstudio in het pand. Daar worden de workshops gegeven aan mensen die in het restaurant werken. Een leraar vertelde dat toekomstige medewerkers ook leren over de Nederlandse cultuur. Tijdens een gesprek aan tafel vertelden vluchtelingen de koningin hoelang ze al in Nederland wonen, maar ook over hun favoriete gerechten.

Het bezoek werd afgesloten in het restaurant. In de keuken hielp Máxima bij het opmaken van een bord met flatbread. Toen het klaar was, werd er op een belletje gedrukt en werd daarmee A Beautiful Mess officieel geopend. De tientallen mensen aan tafeltjes zaten in stilte naar het moment te kijken. “Iedereen is zo stil”, merkte Máxima lachend op toen ze naar een tafeltje liep en aanschoof. Daar kreeg ze eten voorgeschoteld en ging ze in gesprek met haar tafelgenoten.