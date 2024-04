President Nigeria ontmoet Willem-Alexander, Máxima en hond Mambo

Bola Tinubu, de president van Nigeria, was donderdag op Paleis Huis ten Bosch op audiëntie bij koning Willem-Alexander. Daarna sprak hij ook met koningin Máxima over de voortgang van financiële inclusie in Nigeria. Bij die laatste ontmoeting was ook Mambo, het hondje van het Nederlandse koningspaar, aanwezig.

Demissionair minister-president Mark Rutte ontving Tinubu dinsdag op het Catshuis voor een werklunch. Ze bespraken samenwerking op het gebied van economie, politiek, handel en het delen van kennis over circulaire energie, migratie en voedselzekerheid.

Donderdagavond bieden Willem-Alexander en Máxima de Nigeriaanse president en zijn delegatie een diner aan. Ook Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, is uitgenodigd, net als vertegenwoordigers van enkele Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.