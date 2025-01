Japans keizerspaar komende zomer naar Mongolië

Het Japanse keizerspaar gaat komende zomer op reis. Keizer Naruhito en keizerin Masako gaan begin juli naar Mongolië, melden overheidsbronnen aan het Japanse persbureau Kyodo.

Voor de keizer en keizerin wordt de reis het derde officiële buitenlandse bezoek sinds de troonsbestijging van Naruhito in 2019. Eerder bezochten ze Indonesië in 2023 en Groot-Brittannië in 2024.

Naruhito is al eerder in Mongolië geweest. In 2007 bezocht hij het land als kroonprins om 35 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen te vieren.