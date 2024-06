Japans keizerspaar komt aan in Verenigd Koninkrijk

Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan komen zaterdagmiddag aan in het Verenigd Koninkrijk voor een bezoek van een week. Het keizerspaar is komende week in het land voor een staatsbezoek.

De eerste dagen heeft de keizer een aantal eigen afspraken op zijn programma staan. Het officiële programma van het staatsbezoek gaat pas dinsdag van start. Op die dag worden Naruhito en Masako formeel welkom geheten door koning Charles en koningin Camilla.

Het staatsbezoek duurt officieel van 25 tot en met 27 juni, maar het Japanse keizerspaar is ook op 28 juni nog in het Verenigd Koninkrijk. De keizer en keizerin brengen dan een bezoek aan Oxford, waar zij in het verleden hebben gestudeerd.

Het Japanse keizerspaar zou oorspronkelijk al in 2020 op staatsbezoek gaan naar het Verenigd Koninkrijk, maar dat moest worden uitgesteld door de coronapandemie. Het koppel was in 2022 voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk voor de begrafenis van koningin Elizabeth.