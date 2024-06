Japanse keizer dankbaar dat staatsbezoek eindelijk kon doorgaan

De Japanse keizer Naruhito is dankbaar dat het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk “eindelijk” kon plaatsvinden. Dat zei de keizer dinsdagavond tijdens het staatsbanket op Buckingham Palace. Het staatsbezoek zou aanvankelijk al een paar jaar geleden plaatsvinden, maar kon toen niet doorgaan door de coronapandemie.

In zijn toespraak sprak Naruhito onder meer zijn bewondering uit voor de in 2022 overleden koningin Elizabeth. Ook zei hij dat hij zich “bevoorrecht” voelde door het “warme gezelschap van leden van de koninklijke familie” gedurende de tijd dat hij in het Verenigd Koninkrijk studeerde.

Volgens de keizer zijn de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Japan nog nooit zo sterk geweest, zei hij verder. “Het is mijn oprechte hoop dat zowel Japan als het Verenigd Koninkrijk zich blijven inspannen voor echt wederzijds begrip en zo een duurzame relatie opbouwen gebaseerd op vriendschap, goede wil en samenwerking”, aldus Naruhito.

Het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar duurt nog tot en met donderdag. Vrijdag reist het paar naar Oxford, waar Naruhito en keizerin Masako hebben gestudeerd.