Japanse keizer opnieuw getrakteerd op banket

Keizer Naruhito van Japan is tijdens zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk voor de tweede dag op rij getrakteerd op een banket. Na een feestelijk diner in Buckingham Palace op dinsdag vond woensdag een banket plaats in het Guildhall-gebouw, georganiseerd door vertegenwoordigers van het Londense financiële district. Ook prins Edward, de jongere broer van koning Charles, was aanwezig.

De keizer gaf net als in het paleis een speech. Hij deelde volgens het Japanse persbureau Jiji zijn ervaringen als student in het Verenigd Koninkrijk en vertelde dat hij destijds niet gewend was om met contant geld om te gaan.

Het Japanse keizerspaar sluit donderdag zijn staatsbezoek af. Vrijdag reizen de keizer en keizerin naar Oxford, waar ze hebben gestudeerd.