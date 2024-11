Japanse prinses Yuriko (101) overleden

De Japanse prinses Yuriko is overleden, heeft het Japanse hof bekendgemaakt. De oudtante van keizer Naruhito overleed vrijdagochtend in een ziekenhuis in Tokio.

De 101-jarige Yuriko was het oudste lid van de keizerlijke familie dat nog in leven was. Ze lag al sinds maart in het ziekenhuis met gezondheidsproblemen. De afgelopen tijd ging haar toestand snel achteruit.

Yuriko was getrouwd met prins Mikasa, de jongste broer van keizer Hirohito. Haar man stierf in 2016 aan hartfalen op 100-jarige leeftijd. Het koppel kreeg drie zoons en twee dochters. Ook de drie zonen zijn inmiddels overleden.