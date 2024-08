Jarige graaf Nikolai geniet van leven zoals het nu is

De Deense graaf Nikolai heeft ter gelegenheid van zijn 25e verjaardag een interview gegeven aan de Deense omroep DR. In het gesprek praat de oudste zoon van prins Joachim onder meer over de beslissing van zijn grootmoeder Margrethe om zijn titel als prins te schrappen.

Toenmalig koningin Margrethe besloot eind 2022 dat Nikolai en zijn broer Felix hun koninklijke titels vanaf 2023 kwijtraakten. Destijds leidde dat tot teleurstelling bij het gezin van prins Joachim, die ook twee kinderen heeft met zijn huidige vrouw prinses Marie. Nikolai lijkt het achter zich te hebben gelaten. “Ik ben op een plek in mijn leven waar ik superblij ben. Ik ben net afgestudeerd en geniet van het leven zoals het nu is”, zegt Nikolai, die zich niet verder uitlaat over de familiecrisis.

Ook nu hij geen prins meer is, is hij nog onderdeel van de Deense koninklijke familie. “Het zal altijd veel voor me betekenen. Je kunt niet weglopen voor wie je bent en ik zal altijd de familienaam met eer dragen”, stelt Nikolai.

Nikolai sprak ook over hoe het voor hem was om in de publieke belangstelling op te groeien. “Ik weet dat er ogen op me gericht zijn en dat ik in de gaten word gehouden”, zegt hij. Nikolai ervaart dat niet als druk. “Ik wil gewoon de beste versie van mezelf zijn”, aldus de graaf van Monpezat.