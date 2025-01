Joachim en Marie bezoeken Invictus Games

De Deense prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie reizen volgende maand af naar Canada voor de Invictus Games. De twee zijn aanwezig in het tweede en laatste weekend van het sportevenement voor oorlogsveteranen, heeft het hof bekendgemaakt.

De zevende editie van de door de Britse prins Harry bedachte Invictus Games vindt van 8 tot en met 16 februari plaats in het Canadese Vancouver en Whistler. Voor Joachim is de reis een stuk minder ver dan wanneer zijn broer koning Frederik zou gaan. De prins woont sinds 2023 in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., waar hij op de Deense ambassade werkt.

In Canada kunnen Joachim en Marie ook een groep landgenoten aanmoedigen. In totaal komen twintig Deense veteranen in actie.

Ook Nederland is weer van de partij. Volgens Defensie strijden twintig Nederlandse atleten mee om de medailles.