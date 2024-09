Jordaans koningspaar ontvangt gewonde Gazaanse tiener in paleis

De Jordaanse koning Abdullah en zijn echtgenote koningin Rania hebben woensdag in het Al Husseiniya Palace in hoofdstad Amman een Palestijnse tiener uit de Gazastrook ontvangen. Dat meldt het hof op X. Yazan Harazin, zoals de jongen heet, wordt in het land behandeld nadat hij tijdens de Gazaoorlog beide benen en een deel van zijn rechterarm had verloren.

Op de foto’s die het hof deelt is te zien dat de 62-jarige vorst hem bij aankomst de hand schudt, en in een van de vertrekken van het paleis samen met Rania in gesprek gaat met de tiener.

Net zoals verschillende andere landen uit de regio doen, verleent ook Jordanië sinds het uitbreken van de oorlog medische hulp aan inwoners van de belegerde enclave. Deze jongen, van wie de leeftijd niet bekend is gemaakt, heeft in het King Hussein Medical Center in Amman “drie protheses” gekregen.

Eind augustus deelde persbureau AP beelden van Harazin. Aan aanwezige media vertelde hij de verwondingen in november te hebben opgelopen na een luchtaanval van het Israëlische leger op het vluchtelingenkamp Nuseirat. Daar verbleef hij na op de vlucht te zijn geslagen uit Shujaiya, een wijk in Gaza-Stad.