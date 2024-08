Jordaans kroonprinselijk paar verwelkomt dochter

De Jordaanse kroonprins Hoessein en zijn vrouw kroonprinses Rajwa zijn ouders geworden van een dochtertje. Het meisje is zaterdag geboren en heeft de naam Iman gekregen, heeft het Jordaanse hof bekendgemaakt. Het paleis deelt op Instagram een kort filmpje waarin te zien is hoe Hoessein zijn dochter in zijn armen wiegt.

Hoessein, de 30-jarige oudste zoon van koning Abdullah en koningin Rania, trouwde in juni vorig jaar met de eveneens 30-jarige Rajwa. In april kondigde het paar de zwangerschap aan.

Koning Abdullah heeft op sociale media vreugdevol gereageerd op de geboorte van zijn kleindochter. “Ik feliciteer de lieve Hoessein en Rajwa van harte met hun pasgeborene”, schrijft hij.