Kabinet wil meer duidelijkheid over belastingaanslag voor koning

Het is “geen principe van onwil” van het kabinet dat het niet aan de slag gaat met een motie van de Tweede Kamer waarin wordt gevraagd om leden van het Koninklijk Huis inkomstenbelasting te laten betalen. Minister-president Dick Schoof zegt meer duidelijkheid van de Kamer te willen voordat dit “superingewikkelde traject” wordt ingezet.

De Kamer nam begin dit jaar de motie van D66 aan. Vorige week liet de premier weten dat hij “geen aanleiding” ziet om ermee te beginnen. Het zou niet nodig zijn met het oog op de stabiliteit van het koningshuis. Bovendien is het maar de vraag of er een tweederdemeerderheid in beide Kamers is voor de verandering, aldus Schoof.

Tijdens de behandeling van de begroting van Algemene Zaken – waar het koningshuis onder valt – bleek een meerderheid van de Kamer nog steeds achter de motie te staan. Dat het complex is, is nog geen reden om de motie niet uit te voeren, zei Jesse Six Dijkstra (NSC). “Ik heb het gevoel dat excuses worden gezocht om het niet te doen”, oordeelde Joost Sneller (D66).

Maar Schoof blijft erbij dat hij meer informatie nodig heeft. Dat helpt bij het “uitwerken van het voorstel”. Hij wil onder meer weten of de Kamer wil dat de koning belasting betaalt of de helft minder verdient. De premier sprak van een “redelijk verzoek”. Het werk voor het kabinet wordt lastig als het niet meer helderheid krijgt, vindt hij. “Dan stuurt u ons het bos in.”