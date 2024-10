Keizerin-emerita Michiko (89) gevallen, onderzoek in ziekenhuis

Keizerin-emerita Michiko van Japan is gevallen in haar paleis en wordt maandagmiddag onderzocht in het universiteitsziekenhuis van Tokio. Dat meldt het Japanse hof.

De 89-jarige vrouw van de voormalige keizer Akihito en moeder van de huidige keizer Naruhito viel in haar residentie, het Sento Keizerlijk Paleis in Kyoto. Een woordvoerder van het keizerlijk huishouden maakte tijdens een persconferentie bekend dat Michiko pijn heeft.

Verdere details over de gezondheid van Michiko worden bekendgemaakt nadat de onderzoeksresultaten binnen zijn.