Kinderen Albert en Charlène ontsteken kerstverlichting in Monaco

De kinderen van prins Albert en prinses Charlène hebben zaterdag de kerstverlichting in Monaco ontstoken. Op Instagram deelt het prinsdom beelden van de gebeurtenis.

Kroonprins Jacques en prinses Gabriella mochten allebei op een grote knop drukken waarna de kerstverlichting op het Paleisplein en op het Casinoplein aanging. Hiermee werd het begin van de eindejaarsactiviteiten in Monaco gelanceerd. Achter de tweeling en hun ouders gingen onder meer de lichtjes in een aantal kerstbomen aan en werd ook een groot rendier met lampjes verlicht. Prins Albert gaf zijn kinderen vervolgens een high five.

Na het ontsteken van de lichtjes, maakte het gezin van prins Albert een rondje over het Casinoplein. Hier waren ze onder meer getuige van een lichtshow op de façade van het Monte Carlo Casino. Ook liepen Albert, Charlène, Jacques en Gabriella langs een paar versieringen met geautomatiseerde kerstmannetjes.