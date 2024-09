Kinderen en ouderen kiezen al plek langs route van Glazen Koets

In het centrum van Den Haag verzamelen zich dinsdagochtend langzaamaan meer mensen die Prinsjesdag willen bijwonen. Aan de route waar de leden van het koningshuis later op de dag langsrijden, staan rond 10.00 uur al meerdere schoolklassen klaar in speciale vakken om de stoet te kunnen bekijken.

Ook leren de basisschoolkinderen wat over de inhoud van Prinsjesdag, licht een onderwijsassistente van een van de groepen toe. De klassen staan in de buurt van de Koninklijke Schouwburg, waar koning Willem-Alexander ’s middags de troonrede uitspreekt.

De Korte Voorhout, waaraan de schouwburg huist, is vanaf de Koningskade afgesloten voor verkeer door schermen en politieagenten. Aan de Lange Voorhout zitten al enkele rijen mensen op de speciaal geplaatste tribunes langs de route die de Glazen Koets rijdt.

Voor een geparkeerde touringcar aan de route zit een groep ouderen op klapstoeltjes. De dranghekken voor hen zijn versierd met oranje vlaggetjes.