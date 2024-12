Kinderen Madeleine blij met nieuw thuis in Zweden

De kinderen van de Zweedse prinses Madeleine hebben het na de verhuizing van de Verenigde Staten naar Zweden enorm naar hun zin in hun nieuwe thuis. “Ze vinden Zweden het allerbeste wat er is, dus ze zijn blij. Oost west, thuis best”, zegt de dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia volgens Expressen in het Zweedse tv-programma Året med Kungafamiljen (Het jaar met de koninklijke familie).

Madeleine vindt het ook fijn dat ze haar oudere zus kroonprinses Victoria en oudere broer Carl Philip nu weer vaker kan zien. “Samen zijn met alle gezinnen is ontzettend belangrijk en het is ook leuk om te zien dat de neven en nichten het zo goed met elkaar kunnen vinden en echte vrienden worden.”

Madeleine en haar gezin verhuisden aan het begin van de zomer van Florida naar de Zweedse hoofdstad Stockholm. De prinses en haar man Christopher hebben samen drie kinderen: Leonore (10), Nicolas (9) en Adrienne (6).