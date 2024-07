Kledingwinkel van Eloise gaat uitbreiden

My Lima Lima, de vintagekledingwinkel van de 22-jarige gravin Eloise, gaat uitbreiden. De zaak lijkt op Instagram te hinten op een mannencollectie.

“MEN OH MEN”, schrijft de winkel bij twee blauwe hartjes. “Door jullie enthousiaste vragen over uitbreiding kunnen we wel eens een stapje verder gaan! We kunnen niet wachten om meer te onthullen en My Lima Lima nog inclusiever te maken.” Eloise komt later met meer informatie.

De winkel van Eloises bedrijf My Lima Lima opende in november de deuren aan de Frederikstraat in Den Haag. Het doel van My Lima Lima is zoveel mogelijk geld ophalen voor goede doelen door ingezamelde en ‘pre-loved’ kleren te verkopen. Ook Eloises jongere zusje Leonore werkt wel eens de winkel.