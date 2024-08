Kledingzaak Eloise sluit tijdelijk deuren

My Lima Lima, de vintagewinkel van Eloise van Oranje, is tijdelijk gesloten. Eloise en haar collega’s nemen de tijd om zich “te richten op spannende projecten die ons helpen om nog beter te worden”, is te lezen op Instagram. Op de website van de winkel staat dat ze er vanaf 22 augustus weer zijn.

Donderdag deelde de winkel al druk te zijn met “verschillende ontwikkelingen”. Zo denken de 22-jarige Eloise en haar collega’s aan een uitbreiding van de kledingcollectie of “misschien zelfs een lijn voor mannen”.

De winkel van Eloises bedrijf opende in november de deuren aan de Frederikstraat in Den Haag. Het doel van My Lima Lima is zoveel mogelijk geld ophalen voor goede doelen door ingezamelde en ‘pre-loved’ kleren te verkopen.