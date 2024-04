Kleuter loog over verjaardag om aandacht van William te trekken

Een Britse kleuter heeft in Newcastle de aandacht van prins William getrokken door te zeggen dat hij jarig was, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet zo was. William was in de stad voor een bezoek aan een centrum dat gratis hulp biedt aan (jonge) mannen die kampen met suïcidale gedachten.

Volgens de Daily Mail stapte de 3-jarige Kevin naar voren om William te groeten en te vertellen dat hij zijn verjaardag vierde. Volgens de krant schudde de prins het jongetje de hand en vroeg hem of hij al taart had gegeten. Het personeel van de nabijgelegen kinderopvang vertelde William nadien dat de jongen hem zo graag wilde ontmoeten, dat hij loog over zijn verjaardag om zo zijn aandacht te trekken.

Rondom zijn bezoek aan het centrum ontmoette William meer mensen die hem graag de hand wilden schudden. Zo ook de 6-jarige Sadie, die samen met haar moeder en broer sinds 10.00 uur buiten op de prins had staan wachten. Zij wilde hem een kaart overhandigen ter ere van de trouwdag van William en Catherine, die maandag dertien jaar getrouwd waren.

“Het was heel, heel leuk om met hem te praten”, zegt het meisje tegen de Daily Mail. “Hij is erg aardig. Hij gaat de kaart aan zijn kinderen laten zien, dat maakt me heel blij. Dat ga ik iedereen op school vertellen.” Volgens moeder Carole was de ontmoeting met William iets wat haar kinderen “voor de rest van hun leven zullen herinneren”.