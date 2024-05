Letizia ziet vrouwen Barcelona nationale beker winnen

De Spaanse koningin Letizia heeft zaterdag de finale van de Copa de la Reina bijgewoond, de strijd om de nationale beker in het Spaanse vrouwenvoetbal. In Zaragoza zag ze hoe FC Barcelona, met de Nederlandse Esmee Brugts op de bank, Real Sociedad oprolde. Het werd liefst 8-0.

Letizia mocht de beker na afloop aan de winnaars uitreiken. Ze overhandigde de cup aan aanvoerder Alèxia Putellas.

Voor het vrouwenteam van Barcelona is de beker al de derde prijs van het seizoen. Eerder werd ook de supercup en de landstitel gewonnen. Volgende week kan de ploeg daar ook nog de Champions League aan toevoegen. In de finale is Olympique Lyon, met Oranje-internationals Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola in de gelederen, de tegenstander.