Sunday Times: prins William wordt bode op bruiloft goede vriend

Prins William krijgt een rol op de bruiloft van zijn goede vriend Hugh Grosvenor, de hertog van Westminster. De zoon van koning Charles gaat bij de ceremonie volgende maand de gasten ontvangen als bode, meldt The Sunday Times.

Grosvenor, peetvader van Williams oudste zoon prins George, trouwt op 7 juni met zijn partner Olivia Henson in de kathedraal van Chester. William gaat hoogstwaarschijnlijk alleen naar de ceremonie. Zijn vrouw prinses Catherine wordt niet verwacht omdat ze momenteel wordt behandeld aan kanker.

Grosvenor is ook goed bevriend met prins Harry. Hij is ook peetvader van Archie, de zoon van Williams jongere broer. De hertog van Sussex en zijn vrouw Meghan komen niet naar Chester. Volgens The Sunday Times willen Grosvenor en Henson voorkomen dat koninklijke spanningen tussen William en Harry de dag overschaduwen.