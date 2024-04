Knuffels en zoenen bij afscheid van Luxemburgse royals in België

Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg lijken genoten te hebben van hun driedaagse staatsbezoek aan België. Het echtpaar nam donderdag in Luik knuffelend, zoenend en lachend afscheid van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde, is te zien in een video die Het Laatste Nieuws deelt.

Nadat de vorsten uitgebreid afscheid van elkaar hadden genomen, stapte het groothertogelijk paar in de auto. Maria Teresa gaf vanuit het raam nog een luchtkus aan Mathilde. Filip, Mathilde, Henri en Maria Teresa brachten de afgelopen dagen ook door in Brussel en Gent.

De band is niet alleen vriendschappelijk. De koning en de groothertog zijn ook neven van elkaar. Tijdens het staatsbezoek vierden ze ook gezamenlijk hun verjaardag, Filip was maandag jarig en Henri dinsdag.