Koning Abdullah praat met Britse premier Starmer over Gaza

Koning Abdullah van Jordanië heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Britse premier Keir Starmer. De twee gingen in de ambtswoning op Downing Street 10 in Londen in gesprek over onder meer de oorlog in Gaza.

Een woordvoerster van de premier zegt tegen Britse media dat het bewerkstelligen van een staakt-het-vuren in Gaza voor Abdullah en Starmer prioriteit heeft. Ook spraken ze over de relatie tussen hun landen en de mogelijkheden om de samenwerking “op het gebied van technologie, energie en onderwijs” te versterken.

Starmer zei van tevoren tegen de Britse pers dat hij blij was dat Abdullah langskwam. “Het is heel goed om de gelegenheid te hebben om dit gesprek te voeren over belangrijke kwesties van gemeenschappelijk belang.”