Koning bezoekt in Den Haag jubilerend VNO-NCW

Koning Willem-Alexander is woensdag in Den Haag aanwezig geweest bij de viering van het 125-jarig bestaan van VNO-NCW. De werkgeversorganisatie viert het jubileum met het congres ‘125 jaar Ondernemen voor Nederland’. De koning woonde diverse toespraken en de netwerkbijeenkomst bij, waarin de vraag centraal stond hoe ondernemers nu en in de toekomst verder kunnen bijdragen aan de maatschappij.

VNO-NCW is in 1899 ontstaan uit een groep maatschappelijk gedreven ondernemers. Met de oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW) wilden zij de leef- en werkomstandigheden in Nederland verbeteren en inspraak krijgen in politieke besluitvorming. VNO-NCW behartigt de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen verspreid over alle sectoren en wil zo de brede welvaart stimuleren.