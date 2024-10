Koning Charles aangevallen door Australische senator

De Australische inheemse senator Lidia Thorpe is maandag tijdens een bezoek van koning Charles aan het parlement in Canberra uitgevallen tegen de vorst. Vlak na een toespraak van Charles riep Thorpe naar hem: “Geef ons ons land terug, geef ons terug wat je van ons gestolen hebt”.

Thorpe riep verder meermaals tegen Charles “dit is niet jouw land, je bent niet mijn koning”. De onafhankelijke politicus, die tijdens haar verbale aanval werd weggevoerd, sprak ook over genocide door Europese kolonisten.

Australië was meer dan honderd jaar een Britse kolonie. In die tijd werden duizenden Aboriginals vermoord en hele gemeenschappen verdreven. Het land werd onafhankelijk in 1901, maar is nooit een volwaardige republiek geworden. Koning Charles is het huidige staatshoofd.

Koning Charles en koningin Camilla zijn sinds vrijdag in Australië, het eerste bezoek van Charles sinds hij tot koning werd gekroond. Het is tevens het eerste bezoek van een regerende Britse monarch aan Australië sinds 2011. Het paar brengt in totaal negen dagen door in Australië en Samoa.