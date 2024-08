Koning Charles bekijkt bloemenzee voor slachtoffers Southport

Koning Charles is dinsdagmiddag in het Britse Southport gearriveerd om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers van de dodelijke steekpartij in de stad, eind juli. Daarbij kwamen drie jonge meisjes om het leven en raakten nog eens tien mensen gewond.

De koning begon zijn bezoek aan Southport met het bekijken van de bloemenzee voor de drie omgekomen meisjes, Alice Da Silva Aguiar (9), Bebe King (6) en Elsie Dot Stancombe (7). Zij werden doodgestoken tijdens een dansles met Taylor Swift-thema.

Behalve bloemen zijn er ook veel knuffels en ballonnen op het plein voor het stadhuis neergelegd. Op video’s van het bezoek van de koning die online zijn gedeeld, is te zien dat het publiek applaudisseert, terwijl de koning langs de bloemen, knuffels en ballonnen loopt.

Na het bekijken van het eerbetoon voor de slachtoffers, sprak de koning in het stadhuis met mensen die betrokken waren bij de mesaanval op 29 juli. Bij het gesprek waren onder anderen enkele van de kinderen aanwezig die de aanval overleefden. De koning spreekt ook nog met mensen die op die dag hulp hebben verleend.