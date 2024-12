Koning Charles benadrukt historische banden met Qatar

Koning Charles stond dinsdagavond tijdens een staatsbanket op Buckingham Palace stil bij de “diepgaande, persoonlijke en historische” banden tussen het Verenigd Koninkrijk en Qatar. De emir van Qatar brengt momenteel een tweedaags staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Charles verwees onder meer naar het Britse verleden van de emir. “In veel opzichten kan deze avond worden gezien als thuiskomen”, zei Charles. De emir bracht een groot deel van zijn jeugd door in het Verenigd Koninkrijk. Zo ging hij naar Sherborne School in Dorset en volgde hij een opleiding aan de Royal Military Academy Sandhurst. “Uw vele bezoeken sinds toen dienen als bewijs van de nauwe persoonlijke banden die onze naties en families verbinden”, vervolgde Charles.

De Britse koning had het in zijn toespraak ook over veranderingen. “Zoals onze ouders hard werkten om de uitdagingen van hun tijd het hoofd te bieden, zo moeten wij dat ook. En in tijden van onzekerheid worden oude vriendschappen nog belangrijker”, zei Charles. “Ik ben optimistisch over de mogelijkheden die in het verschiet liggen voor onze twee naties. Welke uitdagingen zich ook voordoen, ik heb er alle vertrouwen in dat we ze samen zullen aangaan.”