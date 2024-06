Koning Charles bezoekt Brits oorlogsmonument Normandië voor D-day

De Britse koning Charles heeft de herdenking van de invasie van Normandië bijgewoond in Ver-sur-Mer. Hij werd vergezeld door koningin Camilla. In Normandië wordt stilgestaan bij de invasie, die precies tachtig jaar geleden begon op D-day. 160.000 militairen kwamen aan land en zouden uiteindelijk een begin maken met de bevrijding van westelijk Europa.

De plechtigheid vond plaats bij het Britse oorlogsmonument. Daarin zijn de namen gebeiteld van de mensen die onder Brits bevel zijn gesneuveld. Het gaat om 1746 mensen die omkwamen op 6 juni 1944 en in totaal 22.442 militairen uit dertig landen over de periode daarna.

Later donderdag vindt de grote internationale herdenking van D-day plaats op Omaha Beach. Koning Charles is daar om gezondheidsredenen niet bij, maar prins William wel. Hij was ook aanwezig bij de herdenking van de Canadese militairen nabij Juno Beach, de codenaam van een ander belangrijk stuk strand op D-day.

Dit is het eerste buitenlandbezoek van de vorst sinds eerder dit jaar bij hem kanker werd vastgesteld.