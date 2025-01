Koning Charles bezoekt voedselbank in Schotland

De Britse koning Charles brengt donderdag een bezoek aan The Gate Charity, een gemeenschapscentrum dat steun, praktische hulp en een veilige omgeving biedt aan mensen die getroffen zijn door dakloosheid en voedselonzekerheid. Dat heeft Buckingham Palace maandag gemeld. The Gate is gevestigd in de Schotse plaats Alloa.

The Gate werd in 2011 opgericht met als doel mensen te helpen die te maken hadden met dakloosheid en voedselonzekerheid. Inmiddels kent de organisatie elf personeelsleden en nog veel meer vrijwilligers. De organisatie beheert ook een voedselbank. Recent is de organisatie begonnen met kooklessen voor cliënten. De gerechten worden gemaakt met overtollige voedselvoorraden, om voedselverspilling tegen te gaan.

Charles ontmoet donderdag een deel van het personeel en de vrijwilligers. Ook brengt de Britse monarch een bezoek aan de voedselbank.