Koning Charles blijft beschermheer van filminstituut

Koning Charles blijft actief als beschermheer van het British Film Institute (BFI), waaraan hij al meer dan 45 jaar verbonden is. Dat schrijft de Amerikaanse website Variety.

Het instituut maakte het nieuws dinsdag bekend, op de dag dat het BFI IMAX-theater in Londen 25 jaar bestaat. Charles mocht op 11 juni 1999 het lintje doorknippen. “We zijn vereerd met de koninklijke bescherming van koning Charles III en zijn dankbaar voor de steun die hij ons al 45 jaar lang als beschermheer heeft gegeven”, aldus Ben Roberts, directeur van het BFI.

Het BFI beheert onder meer de koninklijke collectie in het BFI Nationaal Archief, waarin sinds 1931 al meer dan duizend losse video’s van de royals zijn opgenomen. Het is een taak die het BFI volgens Roberts “zeer serieus” neemt. “En we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze voor de komende generaties behouden blijft.”