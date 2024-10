Koning Charles condoleert president Biden na orkaan Helene

De Britse koning Charles heeft de Amerikaanse president Joe Biden gecondoleerd na de verwoestende orkaan Helene. Dat heeft de Britse ambassade in Washington D.C. gemeld in een bericht op X.

In het bericht heeft Charles zijn verdriet en medeleven betuigd aan Biden voor het “tragische verlies van levens”, aldus de ambassade. Ook prees de koning in het bericht de moed van de hulpverleners in “ongelooflijk moeilijke tijden.”

Helene kwam vorige week als krachtige orkaan aan land in het zuidoosten van de Verenigde Staten. In verschillende staten zorgde de orkaan voor enorme schade en overstromingen. Als gevolg van de orkaan zijn er al zeker 215 mensen om het leven gekomen. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt.