Koning Charles draagt speciale kilt voor Burns Night

Buckingham Palace heeft zaterdag een nieuwe foto van de Britse koning Charles gepubliceerd ter ere van de verjaardag van Robert Burns, een bekende Schotse dichter. Op de foto draagt de 76-jarige monarch een kilt van een speciaal voor hem ontworpen tartan.

Burns Night is een jaarlijkse viering ter ere van de dichter, die in 1759 werd geboren en in 1796 overleed.

Charles is te zien in een kilt met het King Charles III-tartanpatroon, dat in mei 2023 werd ontworpen door de Scottish Tartans Authority. Hij draagt daarbij een stropdas in bijpassende kleuren. De foto is afgelopen herfst genomen in de bibliotheek van Balmoral Castle, het zomerverblijf van de koninklijke familie in de Schotse Hooglanden.