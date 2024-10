Koning Charles drinkt licht bedwelmende welkomstdrank op Samoa

Koning Charles en koningin Camilla zijn voor hun staatsbezoek op het eiland Samoa welkom geheten met een traditionele ‘ava-drinkceremonie. Tijdens de ceremonie nam Charles, die kort daarvoor was uitgeroepen tot ‘hoge leider’ van de voormalige eilandkolonie in de Stille Oceaan, een slok van de drank ‘ava, die een licht hallucinerende werking zou hebben.

“Het was ontzettend bijzonder om een ‘ava-welkomstceremonie bij te wonen aan de Nationale Universiteit van Samoa”, schrijft het koningspaar in een terugblik op de ceremonie op Instagram. “De ceremonie draait om het formeel drinken van ‘ava, gemaakt van de gedroogde wortels van de ‘ava-plant, en brengt deelnemers samen in een sfeer van harmonie.”

De pittige, licht bedwelmende drank van de kavawortel is een belangrijk onderdeel van de Pacifische cultuur en staat plaatselijk bekend als “ava”, aldus persbureau AFP. Tijdens de ceremonie werden de kavawortels rond de feesttent geparadeerd, en werd de drank bereid door de dochter van het opperhoofd. “Moge God deze ava zegenen”, zei Charles voor hij een slok nam uit de gepolijste halve kokosnoot waarin de drank werd geserveerd.