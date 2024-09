Koning Charles leeft mee met slachtoffers overstromingen Europa

De Britse koning Charles leeft mee met de mensen in Centraal-Europa die zijn getroffen door grootschalige overstromingen. In een verklaring laat de koning ook namens zijn vrouw koningin Camilla weten “diep geschokt en bedroefd” te zijn door de schade die door de overstromingen is veroorzaakt.

“Veel mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben sterke en persoonlijke banden met de regio”, schrijft Charles. “Samen met hen sturen mijn vrouw en ik onze meest welgemeende condoleances aan diegenen die een geliefde of hun huis zijn verloren.” De vorst spreekt ook zijn bewondering uit voor de hulpdiensten die in de regio aan het werk zijn om mensen die door de ramp zijn getroffen bij te staan.

In de afgelopen week werden delen van Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije getroffen door ongewoon zware regenval. Er zijn al zeker twintig mensen om het leven gekomen als gevolg van het noodweer.