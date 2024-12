Koning Charles wordt ook volgend jaar behandeld tegen kanker

Koning Charles blijft ook volgend jaar onder behandeling tegen de kanker die in februari bij hem werd vastgesteld. Wel zou het de “goede” kant op gaan met zijn ziekte, meldt de Britse nieuwszender Sky News.

Volgens Sky News-koningshuisverslaggever Rhiannon Mills gaat de behandeling van Charles in het nieuwe jaar gewoon door. “Het ziet er allemaal goed uit, maar toch is het belangrijk om te begrijpen dat iedereen anders wordt behandeld tegen kanker. We moeten niet schrikken dat de koning nog steeds behandeling nodig heeft.”

Ook prinses Catherine kreeg vorig jaar te horen dat ze kanker had. In september maakte de prinses van Wales bekend dat zij kankervrij was.

Volgens Mills is het een goed teken dat Charles veel aan het werk is in aanloop naar de feestdagen. “Dat wil hij zelf heel graag. Elk vrij moment dat hij in zijn agenda heeft, is hij aan het werk. Voor hem ligt de focus zo rond de kerstdagen echt op de gemeenschap en het belang van samenkomen. Niet alleen Charles, maar ook Catherine voelen dat ze steun van het volk krijgen. Daardoor kunnen ze zo open zijn over hun ziekte. De koning hoopt ook dat hij anderen kan helpen door open te zijn.”