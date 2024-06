Koning dankbaar voor inburgering van Veteranendag

Koning Willem-Alexander is dankbaar dat Veteranendag is ingeburgerd. “Nederland heeft deze dag omarmd als een jaarlijks nationaal moment waarop wij samen onze veteranen eren”, zei hij zaterdag in een toespraak bij de opening van de twintigste Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Veteranendag is een dag van erkenning van de inzet voor “vrede en veiligheid en voor de nationale rechtsorde”, zei Willem-Alexander. Het is ook een dag van “herkenning want ieder van u heeft een persoonlijk verhaal gebaseerd op eigen ervaringen en emoties. Uw trots en uw twijfels, uw kracht en uw kwetsbaarheid en uw kameraadschap maken u tot mensen van vlees en bloed.”

De koning blikte terug op ontmoetingen die hij door de jaren heen heeft gehad met veteranen en erkende dat het werk fysiek en mentaal zwaar kan zijn. “U mag als veteranen verwachten, ja zelfs eisen, dat alle instanties in ons land er alles aan doen om vrede, veiligheid, mensenrechten en de democratische rechtsorde te waarborgen voor uw kinderen en uw kleinkinderen.”

Grootste respect

Willem-Alexander heeft het “grootste respect” voor veteranen en hun “onmisbare” thuisfront. “Nederland eert zijn veteranen, vandaag 29 juni tonen we dat expliciet op feestelijke wijze voor de twintigste maal. Maar Veteranendag is wat mij betreft elke dag van het jaar.”

Later op de dag krijgen tientallen veteranen voor de deur van museum Escher in Het Paleis een medaille uitgereikt. Na de uitreiking neemt Willem-Alexander een defilé af.