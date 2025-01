Koning eert ‘krachtige’ kunst bij Prijs voor Vrije Schilderkunst

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in Koninklijk Paleis Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2025 uitgereikt aan drie jonge kunstenaars. In zijn toespraak eerde hij Taqwa Ali, Lieve Hakkers en Eniwaye Oluwaseyi om hun “krachtige” werken.

De in Nigeria geboren Oluwaseyi is volgens de koning “een sprekend bewijs van het enorme reservoir aan talent dat Afrika te bieden heeft”. De koning wees vooral op het werk Nestled Dream. “Dat bevat een van de meest geslaagde trompe-l’oeil-effecten in de moderne schilderkunst”, zei hij. “Maar het werk van deze jonge schilder is méér dan alleen virtuoze techniek. Het is ook een krachtige verbeelding van mensen van kleur, die trots en vrij hun eigen ruimte innemen.”

De koning eerde Hakkers om de “tijdloze sfeer” in haar werk, dankzij de oude verfsoort tempera. “Terwijl de scènes die ze schildert juist heel eigentijds zijn. Het uitgaansleven in een club. Een etentje van twee geliefden. Een stel dat samen tv kijkt. Zo geeft Lieve Hakkers een heel actuele wending aan een eeuwenoude traditie.”

Soedan

De derde winnaar van de prijs is Taqwa Ali. Haar werk bevat een hibiscus, uit de tuin van haar moeder in Soedan. “Een prachtig land dat momenteel helaas verscheurd wordt door bittere conflicten”, zei de koning. “Taqwa Ali vangt haar heimwee in betoverende kleuren. Ze roept de sfeer op van de rivier de Nijl bij maanlicht. En van de bijzondere geografie van Soedan, met zijn woestijnen, savannes en regenwouden.”

De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst werd normaal gesproken in oktober uitgereikt, maar de uitreiking is naar eerder in het jaar gehaald zodat de kunst langer kan blijven hangen in het paleis. “Méér gelegenheid dus voor een breed publiek om de werken te komen zien”, aldus de koning. “Ik hoop dat veel mensen die kans zullen grijpen. En ik doe graag een beroep op u allemaal om potentiële bezoekers enthousiast te maken. De jonge schilders verdienen het.”