Koning en Portugese president bezoeken Synagoge in Amsterdam

Koning Willem-Alexander en de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa hebben dinsdag in Amsterdam de Portugese Synagoge bezocht. Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema was bij het bezoek.

Waar de meeste aanwezigen een keppeltje moesten lenen, droeg de koning zijn eigen keppeltje: een donkerblauw exemplaar met gouden versiering.

De koning en de Portugese president kregen van Emile Schrijver, algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier, en David Samama, voorzitter van de Portugees-Israëlietische Gemeente, uitleg over het gebouw en de objecten die er worden bewaard. Ook bekeken ze de hechal, een houten kast waarin de Thorarollen worden bewaard. Samama dankte zijn gasten voor het bezoek, omdat het volgens hen “de eenheid, het respect en begrip” van de Joodse gemeenschap bezegelt.

De Portugese Synagoge was in de zeventiende eeuw de grootste ter wereld en wordt nog steeds gebruikt als gebedshuis. Sinds 1675 is er niets aan het interieur veranderd. Zo wordt de plek niet door lampen, maar door honderden kaarsen verlicht. In Ets Haim, de oudste actieve Joodse bibliotheek ter wereld in de synagoge, staan ongeveer 30.000 gedrukte werken.

De Sousa is dinsdag en woensdag in Nederland voor een staatsbezoek. Dinsdagavond is het staatsbanket, waarbij ook prinses Amalia aanwezig is.