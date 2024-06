Koning Felipe is maandag aangekomen in Litouwen. De Spaanse vorst begon zijn bezoek met een ontmoeting met president Gitanas Nausėda op het presidentiële paleis in hoofdstad Vilnius.

De koning en de president lunchten daarna met elkaar. Later op maandag gaat Felipe onder meer naar het parlement en een luchtmachtbasis.

Felipe is drie dagen in de Baltische staten. Hij was zondag in Estland. De koning is dinsdag in Letland.