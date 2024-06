Koning Felipe brengt officieel bezoek aan Baltische staten

De Spaanse koning Felipe brengt de komende dagen een officieel bezoek aan de Baltische staten. De vorst reist zondag naar Estland, maakte het Spaanse hof bekend. Felipe bezoekt onder meer Spaanse militairen die in de landen aan de NAVO-operatie in de oostflank deelnemen.

In Estland ontmoet Felipe president Alar Karis. Ook brengt de koning een bezoek aan het parlement en de Spaanse marine die in het land aanwezig is.

Na Estland reist de Spaanse koning door naar achtereenvolgens Litouwen en Letland. Ook in die landen ontmoet hij de presidenten en bezoekt hij het parlement. In Letland bezoekt hij het Spaanse contingent op de militaire basis Adazi.