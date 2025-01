Koning Felipe hoopt dat dochter beste maakt van reis met marine

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben maandag de zogenoemde Pascua Militar, een plechtig eerbetoon aan de strijdkrachten, bijgewoond. Ook prinses Leonor, gekleed in marine-uniform, was aanwezig.

Felipe verwees in een toespraak naar de aanwezigheid van zijn oudste dochter, die momenteel bezig is aan haar opleiding bij de marine. “Over een paar dagen reist ze naar Cádiz om aan boord te gaan van de Juan Sebastián de Elcano, net als ikzelf bijna vier decennia geleden, op een reis die tot mijn beste herinneringen aan de militaire opleiding behoort”, zei Felipe. “De zee is een oneindige leerschool”, zei de koning. Hij zei te hopen dat zijn dochter en haar metgezellen “het beste maken van de kennis en ervaring die deze reis jullie biedt”.

De Pascua Militar, letterlijk militair Pasen, vindt elk jaar plaats op 6 januari.