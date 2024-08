Koning Filip benoemt bemiddelaar voor vorming nieuwe regering

De Belgische koning Filip heeft de Waalse politicus Maxime Prévot, leider van de Franstalige centrumpartij Les Engagés, aangesteld om te bemiddelen bij de vorming van een nieuwe Belgische regering. De coalitiebesprekingen waren vastgelopen over fiscale hervormingen.

Prévot krijgt tot maandag 2 september de tijd, meldt het paleis. Hij moet “de standpunten van de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen, zodat de onderhandelingen zo snel mogelijk kunnen worden hervat”.

De koning had na de verkiezingen in juni Bart De Wever, wiens Vlaams-nationalistische N-VA de grootste partij in België bleef, aangesteld als formateur. De Wever nam donderdag echter ontslag omdat de liberale Franstalige partij MR zich bleef verzetten tegen bepaalde belastingverhogingen.

De Wever probeerde een regering te vormen van N-VA met Les Engagés, MR, de Vlaamse christendemocratische partij CD&V en de Vlaamse socialistische partij Vooruit.