Koning Filip bij herdenking Ardennenoffensief in Luxemburg

Koning Filip van België is zaterdag bij de herdenking van het Ardennenoffensief in Luxemburg geweest. Ook koningin Mathilde, groothertog Henri van Luxemburg en groothertogin Maria Teresa waren aanwezig. Het is deze maand tachtig jaar geleden dat de laatste Duitse tegenaanval van de Tweede Wereldoorlog begon.

Het Ardennenoffensief begon op 16 december 1944 en duurde tot 25 januari 1945. Het toenmalige Duitse Rijk probeerde hiermee de haven van Antwerpen te heroveren om zo de bevoorrading van de geallieerde legers te verhinderen. Bij de gevechten vielen 82.000 geallieerde en 100.000 Duitse dodelijke slachtoffers. Uiteindelijk lukte het de Duitse troepen terug te dringen naar Duits grondgebied.

Koning Filip en koningin Mathilde legden bij de herdenking een krans. Later op de dag gaan ze naar Bastogne in België, waar het Ardennenoffensief eveneens wordt herdacht. Daar ontmoet het koningspaar ook Amerikaanse veteranen en woont het paar een officiële plechtigheid bij.